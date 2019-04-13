"Седов" — парусник "нон-грата": дело в крымских курсантах

В Таллине далеко не все рады запрету на заход российского парусника «Седов» в порт Эстонии. Тем временем, аналогичную меру в отношении учебного судна приняли и власти Польши, мотивируя это присутствием на борту курсантов из "аннексированного Крыма"...

Вице-мэр эстонской столицы Вадим Белобровцев заявил, что решение МИД республики запретить заход российского парусника «Седов» вызвало сожаление и разочарование. Он обратил внимание, что учебный парусник прошел большую часть Европы, где команду принимали «по всем правилам гостеприимства». С запретом, по его словам, он столкнулся только в Эстонии.

«Российские парусники „Седов“ и „Мир“ неоднократно заходили в Таллинский порт, последний раз — осенью прошлого года, где все желающие могли бесплатно подняться на борт обоих парусников и осмотреть их, чем огромное количество наших жителей с удовольствием воспользовалось», — рассказал Белобровцев ERR.

Он опасается, что запрет ставит под вопрос также участие россиян в регате Tall Ships Races в Таллине в 2021 году.

В среду власти Эстонии не разрешили стоянку парусника в порту Таллина 13—14 апреля. В посольстве РФ назвали это недружественным актом. Дипломаты обратили внимание, что отказ был получен незадолго до визита в Москву эстонского президента Керсти Кальюлайд.

Эстонские власти запретили заход российского учебного парусника «Седов» в Таллин из-за присутствия на борту курсантов Керченского государственного морского технологического университета. Об этом заявила Postimees пресс-секретарь МИД страны Сандра Камилова.

«Эстония не признает незаконную аннексию Крыма, и, по нашей оценке, выдача разрешения на вход учебного судна в территориальные воды Эстонии противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма», — заявила Камилова.

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Тем временем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий лично принял решение не пускать в территориальные воды российский парусник «Седов» с крымскими курсантами на борту.

МИД Польши отметил, что таким образом Варшава проявляет уважение к территориальной целостности Украины.

«Решение премьера отрицательное», — сказала пресс-секретарь ведомства Эва Сувара.

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