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Седеющий президент. В Туркмении срочно меняют портреты главы государства
По инф. rosbalt.ru   
09 Января 2019 г.
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В государственных учреждениях Туркмении меняют портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова из-за изменившегося облика главы государства. Портреты президента с черными волосами приказали заменить изображениями его же с сединой, сообщает «Радио Азатлык».

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По данным СМИ, поменять портреты обязали школы, больницы, санатории, министерства, администрации глав регионов, местные органы самоуправления, правоохранительные органы, спортивные объекты и концертные залы, а также аэропорты и салоны самолетов.

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При этом портрет президента с черными волосами теперь продается со скидкой — 4 маната или около 76 рублей. Купить портрет седого президента можно за 5 манатов — около 95 рублей.

По инф. rosbalt.ru

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