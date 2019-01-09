Седеющий президент. В Туркмении срочно меняют портреты главы государства

В государственных учреждениях Туркмении меняют портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова из-за изменившегося облика главы государства. Портреты президента с черными волосами приказали заменить изображениями его же с сединой, сообщает «Радио Азатлык».

По данным СМИ, поменять портреты обязали школы, больницы, санатории, министерства, администрации глав регионов, местные органы самоуправления, правоохранительные органы, спортивные объекты и концертные залы, а также аэропорты и салоны самолетов.

При этом портрет президента с черными волосами теперь продается со скидкой — 4 маната или около 76 рублей. Купить портрет седого президента можно за 5 манатов — около 95 рублей.

По инф. rosbalt.ru

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