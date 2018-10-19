Сайт Русского музея в Петербурге стал удобней для слабовидящих

Сайт Русского музея адаптировали для слабовидящих людей. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В версии для слабовидящих людей используются контрастные цвета, крупный шрифт, отсутствуют декоративные элементы, усложняющие восприятие информации.

Специальная панель управления шрифтами и цветами сайта для инвалидов по зрению расположена наверху рядом со знаком ENG/ и открывается при нажатии значка АА.

Как пояснили в музее, версия доступна только на компьютере, т. к. в мобильной версии слабовидящие люди не могут ощутить клавиатуру.

Отметим, что в Русском музее разработаны специальные программы для людей с ограничениями по здоровью. В Михайловском дворце проводятся экскурсии с сурдопереводом. Посетители с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут поучаствовать в цикле занятий «Музей без порогов», маршрут которого пролегает по дворцам и садам музея. Для колясочников разработан квест-маршрут по Михайловскому и Строгановскому дворцам «Любимые картины в вопросах и ответах». Для людей с ментальной инвалидностью проводятся занятия по арт-терапии «От монолога к диалогу». По словам специалистов, эти занятия улучшают настроение, помогают отвлечься и расслабиться. Для участия в арт-терапии необходимо обратиться в Отдел социокультурных коммуникаций музея.

По инф. rosbalt.ru

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