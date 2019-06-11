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Саратовская область: почему пчелы гибнут?
По инф. rosbalt.ru   
11 Июня 2019 г.
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В Саратовской области исследователи пока не могут выявить причину массовой гибели пчел, а между тем она продолжается.

В Саратовской области ищут причины массовой гибели пчел

Как передает «Взгляд-Инфо», специалисты управления ветеринарии проверили падших насекомых в деревнях Гудошниково, Абодим, а также селе Сосновоборское на наличие браулеза, варроатоза и нозематоза, однако признаков болезней у выбранной популяции не нашли, поэтому выяснение причин падежа пчел будет продолжено.

  • Представитель пчеловодческого сообщества Петровска Виктор Кривоножкин заявил, что случаи гибели пчел продолжаются. По его словам, уже около 30 пчеловодов обратились с заявлениями в полицию.

«К сожалению, падеж продолжается с прежними темпами. Я позавчера обрадовался, думал, что печальная тенденция пошла на нет, но в итоге, спустя всего сутки, все повторилось. На 7 июня мы зарегистрировали 872 пчелосемьи. Считается, что сильная семья — это 6-8 килограммов особей. Сейчас же эти числа явно ниже. Лично у меня пострадали 23 пчелосемьи. В настоящий момент падеж уже намного больше первоначальных 50%. Точное количество погибших сосчитать невозможно, оно будет известно только весной», — сообщил пчеловод.

Жители Петровска считают, что гибель произошла в результате отравления близлежащих земель и растений, обработанных химикатами без надлежащего оповещения населения. «Петровские пчеловоды готовы выйти на акции протеста, так как их потери огромны. Большинство пчеловодов — пенсионеры и самозанятые безработные. Последние вообще остались без средств существования», — рассказал председатель Петровского райсовета ветеранов Юрий Соковнин.

По инф. rosbalt.ru

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