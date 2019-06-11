Саратовская область: почему пчелы гибнут?

В Саратовской области исследователи пока не могут выявить причину массовой гибели пчел, а между тем она продолжается.

Как передает «Взгляд-Инфо», специалисты управления ветеринарии проверили падших насекомых в деревнях Гудошниково, Абодим, а также селе Сосновоборское на наличие браулеза, варроатоза и нозематоза, однако признаков болезней у выбранной популяции не нашли, поэтому выяснение причин падежа пчел будет продолжено.

Представитель пчеловодческого сообщества Петровска Виктор Кривоножкин заявил, что случаи гибели пчел продолжаются. По его словам, уже около 30 пчеловодов обратились с заявлениями в полицию.

«К сожалению, падеж продолжается с прежними темпами. Я позавчера обрадовался, думал, что печальная тенденция пошла на нет, но в итоге, спустя всего сутки, все повторилось. На 7 июня мы зарегистрировали 872 пчелосемьи. Считается, что сильная семья — это 6-8 килограммов особей. Сейчас же эти числа явно ниже. Лично у меня пострадали 23 пчелосемьи. В настоящий момент падеж уже намного больше первоначальных 50%. Точное количество погибших сосчитать невозможно, оно будет известно только весной», — сообщил пчеловод.

Жители Петровска считают, что гибель произошла в результате отравления близлежащих земель и растений, обработанных химикатами без надлежащего оповещения населения. «Петровские пчеловоды готовы выйти на акции протеста, так как их потери огромны. Большинство пчеловодов — пенсионеры и самозанятые безработные. Последние вообще остались без средств существования», — рассказал председатель Петровского райсовета ветеранов Юрий Соковнин.

По инф. rosbalt.ru

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