Санкт-Петербург: согласованный ранее митинг против "пенсионной повышки" выдавливают из центра города

Ремонтные работы на площади Ленина, где на 16 сентября властями Санкт-Петербурга согласован митинг против пенсионной реформы, продлятся до 30 сентября. Об этом в понедельник вечером мэрия уведомила организаторов мероприятия, пишет в Facebook депутат Борис Вишневский. Напомним, накануне Северная столица отметилась суровым разгоном объявленного незаконным митинга сторонников Алексея Навального — и теперь оппозицонеры (на этот раз объединенные) опасаются, что дело идет к аналогичным последствиям для санкционированного на 16 сентября митинга с аналогичной повесткой.

«Чиновники отправляют нас в Удельный парк. Мы отправляем их туда же», — добавляет депутат Вишневский. По его словам, оргкомитет акции решил не отказываться от ее проведения на площади Ленина и потребовать от Смольного прервать ремонт на время ее мероприятия. «Это возможно», — подчеркивает Вишневский. Либо оппозиция предложит властям предоставить альтернативную площадку для митинга в центре города. Если власти откажутся, то организаторы митинга не откажутся от первоначального замысла и выйдут на акцию протеста в центре Петербурга.

«Городские власти в воскресенье устроил грандиозную провокацию и, похоже, собираются ее повторить. Мы не отступимся от своих требований и не уйдем из центра города», — обещают организаторы акции.

Заявление подписали члены оргкомитета: Андрей Пивоваров, «Открытая Россия», Максим Резник, депутат ЗакСа, «Партия Роста», Марина Шишкина, «Справедливая Россия», Борис Вишневский, депутат ЗакСа, партия «Яблоко», Олег Капитонов, депутат ЗакСа, партия ЛДПР Надежда Тихонова, депутат ЗакСа, партия «Справедливая Россия».

Напомним, в воскресенье в Петербурге прошел несогласованный митинг против пенсионной реформы, полиция задержала около 70-ти человек. Остается открытым вопрос - зачем властям идти на откровенное обострение отношений с несогласными - в то время как Владимир Путин в своем ставшим знаменитым телеобращении признал происходящее «неизбежными издержками политического процесса в любом демократическом обществе», а большинство российских граждан не очень-то верят в эффект массовых акций в борьбе со злополучным законопроектом (т.е. по настоящему массового бунта не предвидится)



По инф. rosbalt.ru

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