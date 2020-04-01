Самозанятые, готовимся налог на доход платить?

Все регионы страны получат возможность самостоятельно вводить налог на профессиональный доход — специальный налоговый режим для самозанятых.

Закон об этом Совет Федерации одобрил на внеочередном заседании во вторник, 31 марта. Он начнет работать с 1 июля 2020 года.

Самозанятые — это граждане, у которых нет работодателя и у которых нет наёмных работников. То есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Сейчас налог для самозанятых действует в 23 регионах, где более полумиллиона человек зарегистрировались в этом качестве. К преимуществам специального налогового режима для самозанятых относят регистрацию в режиме онлайн, не требующую личного присутствия, отсутствие отчётности, ведение предпринимательской деятельности без контрольно-кассовой техники, а также налоговую ставку 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

В 2019 году налог на самозанятых был введён в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С 1 января 2020 года эксперимент был расширен на Санкт-Петербург и ещё 23 региона страны.

По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, закон предлагает широкому кругу граждан вести деятельность в более комфортных условиях. Закон очень востребован гражданами.

«Считаем возможным рекомендовать распространить его на всю страну», — сказал Макаров. Каждому региону даются полномочия вводить налог для самозанятых на своей территории в зависимости от готовности. Регион может принять свой законодательный акт и решить, в какие сроки он будет вводить специальный налоговый режим.

Андрей Макаров подчеркнул, что изначально главной целью введения налога для самозанятых было предоставление людям возможности легализовать свой бизнес. Но сегодня этот механизм может стать серьёзным инструментом поддержки занятости. «Отсутствие любой отчётности, ККС, низкая ставка налога является очень востребованным механизмом», — сказал депутат.

В соответствии с законом для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продаёт товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Уплата налогов осуществляется по упрощённой процедуре — для регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25 числа.

Другие новости из сферы налогообложения можно почитать по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. pnp.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...