Самобытный и ни на какой другой не похожий: как создавался театр «Ромэн»

89 лет назад, 24 января 1931 года, основан цыганский репертуарный театр «Ромэн» — единственный в мире и обязанный своим рождением культурной традиции московских цыганских хоров XVIII-XIX веков.

В 1930 году в среде московской интеллигенции, у активных молодых цыган, имевших опыт выступлений в частях Красной армии, в клубах перед рабочими, возникла идея создания цыганского театра. Георгий и Иван Лебедевы, выросшие в семьях потомственных хоровых цыган, поделились ею с молодым режиссёром, учеником Мейерхольда — Моисеем Гольдблатом. Поддержал замысел и первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский.

24 января 1931 года состоялось торжественное открытие цыганской студии, а уже через месяц она показала свою первую работу — представление в двух частях под общим названием «Этнографический показ». А 16 декабря состоялась премьера трехактного музыкально-драматического спектакля по пьесе Александра Германо «Жизнь на колёсах», рассказывающей о сложном переходе цыган к осёдлой жизни, о молодежи, порывающей с прошлым.

После этого студию переименовали в цыганский театр «Ромэн», первым директором которого стал Георгий Лебедев, художественным руководителем театра Моисей Гольдблат, а вчерашних студийцев стали называть актёрами.

Сегодня в труппе состоит 65 артистов, многие из которых продолжают семейную традицию работы в театре. С 1977 года возглавляет коллектив народный артист СССР Николай Сличенко.

Ниже, уважаемые читатели, можно позщнакомиться с записями театра "Ромэн" разных лет:

Мы цыгане. Спектакль театра Ромэн

Послевоенная запись театра Ромэн

Цыганский театр "Ромэн" Концерт ко Дню Победы. 9 мая 2019гг.

По инф. pnp.ru

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