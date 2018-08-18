«Самый бедный президент» отказался от сенаторской пенсии

Прозванный «самым бедным президентом в мире» за скромный образ жизни бывший лидер Уругвая Хосе Мухика отказался от пенсии сенатора.

В течение президентского срока — с 1 марта 2010 года по 1 марта 2015 года — он вел скромный образ жизни и вместе с женой жил на своей фамильной ферме неподалеку от столицы страны Монтевидео. Он отдавал на благотворительность почти всю президентскую зарплату, а его единственной собственностью, не считая фермы, был автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска.

На должность сенатора Мухика перешел в 2015 году после окончания срока полномочий на посту президента. Накануне 8-летний Мухика покинул и пост сенатора, хотя мог оставаться в сенаторском кресле до 2020 года.

73-летняя жена Мухики Лусия Тополански возглавляет сенат. Она также является вице-президентом страны. Об этом сообщает BBC News.

По инф. rosbalt.ru

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