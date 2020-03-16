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Самые грязные регионы страны — это какие?

По инф. Российской газеты   
16 Марта 2020 г.
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Экологи рассказали, как прошла зима в регионах России, где ситуация улучшилась, а где, напротив, с весной вскрылись новые проблемы.

Экологи назвали самые грязные и самые чистые регионы России

В пятерку лидеров, говорится в рейтинге общественной организации «Зеленый патруль», вошли Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай и Алтайский край, а также — Москва.

«В десятке первых традиционно — сельскохозяйственные регионы, где нет большого уровня промышленного загрязнения, удаленные малонаселенные регионы, Москва и Санкт-Петербург (в столичных городах уровень финансирования природоохранных программ выше, соответственно — и результат есть)», — поясняют аналитики.

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Пятерку аутсайдеров сформировали Омская область, Красноярский край, Свердловская, Челябинская и Иркутская области.

Причины такой ситуации разные. В ряде регионов основными загрязнителями являются крупные заводы и угольные котельные. А в последнем случае, например, буксует программа ликвидации накопленного ущерба целлюлозно-бумажного комбината.

«Первого февраля мы должны были увидеть план практических мероприятий. Но так его и не дождались. А ведь опасность схода селевых потоков в городе Байкальске с горного хребта Хамар-Дабан никуда не исчезла, и в любую минуту можно ждать трагических новостей о смыве в озеро Байкал миллионов тонн отходов закрытого целлюлозно-бумажного производства», — говорит Андрей Нагибин, руководитель общественной организацией.

Еще о сравнениях регионов страны по самым разным показателям:

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