Самые грязные регионы страны — это какие?

Экологи рассказали, как прошла зима в регионах России, где ситуация улучшилась, а где, напротив, с весной вскрылись новые проблемы.

В пятерку лидеров, говорится в рейтинге общественной организации «Зеленый патруль», вошли Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай и Алтайский край, а также — Москва.

«В десятке первых традиционно — сельскохозяйственные регионы, где нет большого уровня промышленного загрязнения, удаленные малонаселенные регионы, Москва и Санкт-Петербург (в столичных городах уровень финансирования природоохранных программ выше, соответственно — и результат есть)», — поясняют аналитики.

По теме:

Пятерку аутсайдеров сформировали Омская область, Красноярский край, Свердловская, Челябинская и Иркутская области.

Причины такой ситуации разные. В ряде регионов основными загрязнителями являются крупные заводы и угольные котельные. А в последнем случае, например, буксует программа ликвидации накопленного ущерба целлюлозно-бумажного комбината.

«Первого февраля мы должны были увидеть план практических мероприятий. Но так его и не дождались. А ведь опасность схода селевых потоков в городе Байкальске с горного хребта Хамар-Дабан никуда не исчезла, и в любую минуту можно ждать трагических новостей о смыве в озеро Байкал миллионов тонн отходов закрытого целлюлозно-бумажного производства», — говорит Андрей Нагибин, руководитель общественной организацией.

Еще о сравнениях регионов страны по самым разным показателям:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...