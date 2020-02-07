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Самых красивых мужчин в мире определили... по формуле золотого сечения!
По инф. Российской газеты   
07 Февраля 2020 г.
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Знаменитые «британские ученые» провели очередное сенсационное исследование, определив самого красивого из ныне живущих мужчин планеты. В минувшем году по этой же формуле определили и самых красивых женщин. Самой красивой женщиной тогда назвали модель Беллу Хади.

Британские ученые назвали десять самых красивых мужчин Земли

  • Самым красивым мужчиной британцы назвали английского актера Роберта Паттисона

Как поясняет The Sun, эксперты применили древнегреческий принцип золотого сечения, который «вычисляет» привлекательность человеческого лица исходя из идеальности его пропорций.

  • На втором месте оказался англичанин Генри Кавилл

В чем сейчас наиболее преуспел новый Бэтмен — 33-летняя звезда «Сумеречной саги» Роберт Паттинсон, лицо которого безупречно на 92,15%. Ненамного от экс-упыря отстал Супермен и Ведьмак Генри Кавилл — 91,64%. Третье место — Брэдли Купер с 91%.

  • На третьем месте оказался уроженец США Брэдли Купер

Далее следуют актеры Брэд Питт (90,51), Джордж Клуни (89,91), Хью Джекман (89,64), футболист, модель и немного актер Дэвид Бекхэм (88,96), Идрис Эльба (88,01), рэпер Канье Уэст (87,94) и Райан Гослинг (87,48%).

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