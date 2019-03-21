Самая миниатюрная из юных россиянок живет в Чечне

Самой маленькой девочкой России оказалась 13-летняя Анжела Ташуева из Чечни. Как сообщает телеканал «Грозный», ее рост 72,3 см.

Анжела Ташуева с мамой.

Церемония прошла в большом павильоне ЧГТРК «Грозный».

Сообщается, что в город прибыл главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он измерил рост девочки и зафиксировал рекорд.

Кроме того, он зарегистрировал рекорд шестилетнего Рахима Куриева по отжиманиям на брусьях. За один подход мальчик смог отжаться 330 раз.

По инф. rosbalt.ru

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