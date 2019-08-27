Самарские «пирамиды позора»: выбивание долгов по ЖКХ «на грани фола»

В Самаре появилось некое "коммунальное" новшество. "Пирамиды позора" самарские коммунальщики начали ставить у домов неплательщиков. Теперь такие пирамиды еще и заговорили. Они озвучивают адрес и сумму долга абонента, оповещая в округе всех соседей и прохожих, пишет "Российская газета" .

Говорящая пирамида не унимается целый день, раскрывая соседям и прохожим адрес должника и сумму неплатежа. Фото: пресс-служба "Самарские коммунальные системы".

Радоваться такой находчивости сотрудников коммунального хозяйства или нет? Говорящие доски, кубы и пирамиды, которые вынуждают отдельных должников заплатить долги коммунальщикам, - задумка очень неоднозначная.

Почему гражданам нельзя поставить такую пирамиду у дверей управляющей компании? Или местного министра ЖКХ

Это как игра в одни ворота. Если вода из крана идет грязная, батареи зимой чуть теплятся, счета за некачественные услуги только прибавляют нули, а мусор забил все окрестные поля и леса, почему нельзя такую пирамиду гражданам поставить у дверей управляющей компании? Или местного министра ЖКХ. Может, и ему станет стыдно, и он распорядится навести порядок на улицах и в домах?

Но министр, скорее всего, вызовет полицию, которая накажет авторов за нарушение порядка. И в лучшем случае оштрафует. Такое одностороннее карательное общение с гражданами - стиль многих местных властей. Ведь граждане не могут поставить говорящую доску позора у местных ведомств. А на двусторонний разговор с населением чиновники идут неохотно. Проще - наказать и опозорить.

Первая такая говорящая бетонная пирамида весом в три тонны появилась в Самаре под окнами коммерческой фирмы на улице Волгина, чей хозяин задолжал за воду более 21 тысячи рублей. Никакие уговоры не заставили должника оплатить счета. Зато оповестившая о недисциплинированном соседе пирамида сделала свое дело. Коммунальщики установили ее во второй половине дня.

На громкие звуки сбежались соседи и узнали о неплатежах, расспросили о подробностях. В итоге - и пары часов не прошло, как деньги у хозяина нашлись.

В реальности коммунальщики таким способом... экономят себе время и деньги. Можно требовать долг громко, через говорящие пирамиды, а можно тихо обратиться в суд. Но для суда надо нанять юриста, заплатить госпошлину - процент от суммы долга.

Впервые такие "пирамиды позора" местные коммунальщики начали ставить с весны прошлого года. Мера, как заверяют в компании, оказалась действенной. Хотя попадались должники, которые даже пытались самостоятельно избавиться от "груза долгов" и вывезти трехтонный "памятник" подальше от своего крыльца. Кто-то просто прикрывал надписи на гранях - "Здесь живет должник!", "Вы должны".

Поэтому пирамиду и решили усовершенствовать, добавив функцию оповещения. Теперь она несколько раз в час громко информирует соседей и прохожих об адресе недобросовестного абонента и сумме неплатежа. Как пояснили "РГ" в компании, звук обещают отключать после 20.00, хотя по региональному закону имеют право на оповещение до 23.00.

Ставить говорящую пирамиду коммунальщики собираются только около домовладений, внешний вид которых гарантирует платежеспособность абонента. Не является ли такой способ выколачивания долгов разглашением персональных данных?

Как пояснил "РГ" специалист-эксперт отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере персональных данных Олег Яковлев: без указания ФИО подробный адрес и точная сумма неплатежа не являются персональными данными. Этой лазейкой и пользуются коммунальщики. И аргументируют: общая задолженность жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию сегодня - 1,5 миллиарда рублей.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Комментарий

Антон Алексеев, партнер юридической компании:

- Метод воздействия на должников, который использует "РКС-Самара", содержит в себе признаки нарушения действующего закона. Данная компания, осуществляя сбор персональных данных потребителей для оказания им услуг, является оператором персональных данных. Персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу.

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом (ст. 7 ФЗ "О персональных данных").

Напомню, похожий подход воздействия на должников распространен у управляющих компаний, которые вывешивают списки должников на подъездах многоквартирных домов. Ранее Роскомнадзор дал оценку такого рода действиям, пояснив, что указание в такого рода списках ФИО должников является незаконным.

Если происходит оглашение также сведений и о частной жизни должника, например, сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, то это является нарушением частной жизни (ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ). В данном случае следует исходить из содержания информации, которая оглашается "говорящей пирамидой". Содержит она персональные данные должника или сведения о его частной жизни или нет. Применение такого воздействия на должников может иметь место, но с учетом требований закона о персональных данных и охране частной жизни.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ