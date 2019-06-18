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Сам не ам и другому не дам: пассажира-сердечника «Аэрофлот» не разрешил перенести в свободный бизнес-класс
По инф. rosbalt.ru   
18 Июня 2019 г.
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Сотрудники «Аэрофлота» отказали медику, рекомендовавшему перенести пассажира с сильным недомоганием, в отделение бизнес-класса, сообщил порталу E1.ru молодой хирург, который спас мужчину.

Сам не ам и другому не дам: пассажира-сердечника «Аэрофлот» не разрешил перенести в почти пустой бизнес-класс

По его словам, 10 июня на борту рейса SU-1411 авиакомпании «Аэрофлот» Екатеринбург — Москва одному из пассажиров стало плохо. Другой пассажир — хирург ГКБ № 40 заподозрил инфаркт, спас пассажира и дежурил над ним до конца полета.

«Почти после взлета ко мне подошел друг и сказал, что нужен врач. Я подошел: бортпроводники не знали, что делать, что-то крутились туда-сюда, ничего достать не могли. Там был мужчина 55 лет примерно. Я померил давление, заподозрил у него инфаркт миокарда», — сообщил молодой врач. Он собрал на борту таблетки: нитроглицерин, валидол и валерьянку.

После этого медик попросил бортпроводников переместить его в бизнес-класс, где больше места и удобнее сиденья.

«Они сказали, что у них якобы нет места. Это было очень некрасиво — бизнес у них был пустой, всего два человека сидели. Мы перевели его на заднее сиденье, там можно было прилечь. Потому что самое основное при инфаркте миокарда — кислород дать, положить. Я расстегнул воротник, положил его, мы надели на него кислородную маску. Потом еще несколько раз измеряли давление», — рассказал доктор.

Пациента госпитализировала ожидавшая в столичном аэропорту «скорая помощь».

По инф. rosbalt.ru

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