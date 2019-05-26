Садальский посмеялся над "геометрической" диетой

Народный блогер и популярный актёр Станислав Садальский поделился с поклонниками "новомодной" диетой, которую отыскал на просторах Интернета. По словам артиста, потреблять продукты надо "правильной геометрической формы".

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- ...есть только то, что имеет правильную геометрическую форму. В перечне: круглый хлеб, плавленый сыр, морковь, нарезанная треугольниками… А что еще? Я геометрически правильно могу нарезать все, даже торт!, - написал Садальский в Instagram.



Однако, актёр отметил, что специалисты просят исключить сладкое и полуфабрикаты из рациона, лимитировать копченое, сильно соленое, острое, а пить только воду и зелёный чай. По словам Садальского, он очень любит поесть, поэтому заодно решил узнать у пользователей "варианты бутербродов без хлеба".



- А вообще, как говорила Раневская, надо просто съедать на пол-ведра меньше…, - пришел к выводу Станислав Юрьевич, который не раз признавался, что довольно скептически относится к разнообразным диетам.

По инф. argumenti.ru

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