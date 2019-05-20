С подписанным уходящим Порошенко украинским законом о языке будет разбираться Совбез ООН

Совет безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона о государственном языке. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что встреча начнется в 22:00 мск, сообщает ТАСС. При этом Полянский назвал закон «противоречащим букве и духу» Минских соглашений.

Закон о языке должен вступить в силу на Украине в июле. Согласно документу, другие языки, кроме украинского, могут применяться в бытовой сфере и при религиозных обрядах. Избранный президент Владимир Зеленский намерен проверить его на соответствие Конституции.

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