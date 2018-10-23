С москвичей дважды брали деньги за холодную воду

Московское УФАС России оштрафовало «МОЭК» за злоупотребление доминирующим положением на рынке горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ФАС, «МОЭК» взимала с управляющей компании и с граждан плату за горячую воду, в цену которой, в том числе, включена стоимость покупки холодной воды. При этом «МОЭК» не заключала договор на поставку холодной воды с «Мосводоканалом». Вместе с тем «Мосводоканал» взимал плату за холодную воду у управляющей компании напрямую. В результате таких действий граждане платили за холодную воду дважды.

«Таким образом, „МОЭК“ получала необоснованный доход вследствие отсутствия собственных затрат на покупку холодной воды, ущемляя интересы управляющей компании и граждан», — уточняется в сообщении.

Компании выдали предписание. Действия регулятора также были поддержаны арбитражными судами.

С начала 2018 года «МОЭК» была привлечена к административной ответственности 13 раз и оштрафована на сумму свыше 5 млн рублей.

По инф. rosbalt.ru

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