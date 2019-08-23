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С крокодилом шутки плохи! Особенно, если его зовут Кастро
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2019 г.
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Знаменитый крокодил, принадлежавший кубинскому лидеру Фиделю Кастро, напал на человека в Стокгольме.

С крокодилом шутки плохи! Особенно, если его зовут Кастро

Инцидент случился в аквариуме «Скансен». Пожилой мужчина опустил руку в вольер, и в нее вцепилась 42-летняя рептилия по кличке Кастро. Пострадавший получил серьезную травму.

  • Один из крокодилов в аквариуме «Скансен»

В вольере жила пара редких крокодилов с Кубы, которые в 1977 году Кастро подарил советскому космонавту Владимиру Шаталову. Тот хотел передать крокодилов Московскому зоопарку, но места для них в нем не нашлось, и тогда животных перевезли в шведскую столицу. Как отмечается, ранее Кастро и Хиллари никогда не нападали на людей.

Этот случай доказывает лишний раз, что с хищными животными нельзя близко контактировать - последствия, увы, могут быть непредсказуемыми.

Вот несколько заголовков, подтверждающих это:

По инф. rosbalt.ru

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