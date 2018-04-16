С компаний, управляющих жильём кое-как, взыщут по-крупному 

Несоблюдение требований пожарной безопасности и других технических норм, не заключённые вовремя договоры с ресурсоснабжающими организациями, а также задолженность по коммунальным услугам более чем за два месяца могут стать причинами не только для отзыва лицензий у управляющих компаний, но и для взимания с них повышенных штрафов. Соответствующий законопроект Правительства 9 апреля рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Жилнадзор опередит суды

Документом предлагается выделить в Административном кодексе появится новый состав правонарушения — «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований». Совершившие это правонарушение должностные лица заплатят от 100 тысяч до 250 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на срок до трёх лет, а индивидуальных предпринимателей и юрлиц оштрафуют на 300 — 350 тысяч рублей с последующей дисквалификацией на три года. Примечательно, что решения по этим административным делам будет выносить не суд, а региональные органы жилищного надзора.

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис отметил, что именно жилнадзор сможет оперативно решать вопросы отзыва лицензий, а сама инициатива направлена на ускорение наказания той или иной недобросовестной управляющей компании и изъятии дома из её управления.

О том, что документ необходимо срочно принимать, «Парламентской газете» сказал ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев. «Инициатива носит уточняющий характер, и её надо было рассматривать пакетом вместе с 485-м Федеральным законом ещё в 2017 году, но парламентарии немного припозднились. Хотя Правительство внесло поправки о штрафах на рассмотрение ещё 21 сентября прошлого года», — напомнил юрист.

Его полностью поддерживает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. По его словам, управляющие компании давно надо было ставить на место. И именно поэтому, напомнил депутат, Госдума недавно приняла закон, позволяющий жителям многоквартирных домов платить за услуги ресурсоснабжающих организаций в обход управляющих компаний. Зачастую проблемы исходят именно от управленцев, которые не платят вовремя за газ, свет и воду, хотя деньги с жильцов регулярно собирают.

Не компании надо устранять, а их учредителей

«Я считаю, что отзыв лицензий у управляющих компаний — мера хорошая, но не максимальная. Надо идти дальше и запрещать на законодательном уровне работать их учредителям», — такую точку зрения высказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко. Он не сомневается, что подобная мера надёжнее защитит граждан от недобросовестных управляющих компаний.

А вот исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева скорее негативно оценивает инициативу Минстроя. По её словам, штрафы — излишняя мера. «Штрафы реально ничем не помогут, да ещё и пойдут из кармана потребителя. Достаточно просто лишать компанию лицензии», — объяснила эксперт.

С этим не согласен первый заместитель председателя думского Комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Он напомнил «Парламентской газете», что принят закон о прямых договорах с собственниками на поставку ресурсов, минуя управляющие компании. «А потому это аргумент, что штрафы разорят их, а граждан оставят без газа — уже неуместны», — подчеркнул депутат.

Своё мнение по поводу поправок в Административный кодекс «Парламентской газете» высказал и первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артём Кирьянов. Он отметил, что штрафы тут — не самоцель Минстроя. Главное, что упростится порядок отзыва лицензий: «Не нужно будет проходить долгие судебные разбирательства».

Кстати, общий долг в стране за услуги ЖКХ составляет почти один триллион рублей, основную лепту в задолженность вносят именно управляющие компании.

По данным главы Минстроя Михаила Меня за 2016-2017 годы лицензий лишились 437 управляющих компаний. Само по себе их лицензирование было введено с мая 2015 года «С января 2016 года по 1 октября 2017 года органы госжилнадзора провели 542 684 проверки, по итогам которых выявлено более миллиона нарушений. Исполнение выданных предписаний на устранение нарушений составило 81,9 процента от их общего числа», — рассказал министр.

Источник: pnp.ru

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