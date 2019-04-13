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С инсультом не шутят!
По инф. rosbalt.ru   
13 Апреля 2019 г.
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В британском городе Бистер прямо на сцене умер стендап-комик Ян Когнито. Он рассказал шутку про инсульт, после чего ему стало плохо, и он скончался, сообщает BBC.

В британском городе Бистер прямо на сцене умер стендап-комик Ян Когнито. Он рассказал шутку про инсульт, после чего ему стало плохо

  • О болезнях сердечно-сосудистой системы - без шуток.

«Представьте, что у меня инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском», — сказал Когнито, после чего ему стало плохо.

При этом зрители посчитали, что происходящее является частью представления. Оказалось, что у артиста случился сердечный приступ. На место ЧП срочно прибыла «скорая помощь», но спасти его врачи не смогли.

О трагедии рассказал шоумен Джимми Карр на официальной страничке в Twitter.

По инф. rosbalt.ru

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