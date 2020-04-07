ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Медикам опять обещают зарплату поднять. Дождутся ли и чего в итоге?
2020-03-16-08-40-15
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
Мастерица спиц и клубка, из-под рук которой выходят восхитительные вещи – блогер Ирина
2020-03-18-14-47-00
Умелая рукодельница, которой доступно связать, наверное, практически всё, ведет свой канал на платформе YouTube. Это Ирина Казарчук.

С ЕГЭ все туманно: то ли перенесут, то ли вообще отменят
По инф. rosbalt.ru   
07 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пройдет с 8 июня по 11 июля. Правда, экзамен еще и в принципе отменить могут. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину уже обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Однако реакции властей на это предложение пока не последовало.

ЕГЭ в этом году предложили отменить

Проект приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Первыми пройдут экзамены по географии, литературе, информатике.

ЕГЭ по русскому языку состоится 11 июня, по математике базового и профильного уровней — 15 июня, по истории и физике — 18 июня, по обществознанию и химии — 22 июня, 25 июня — письменный экзамен по иностранному языку, а также ЕГЭ по биологии. Устный экзамен по иностранному пройдет 26 и 29 июня.

С 1 по 11 июля запланированы резервные дни сдачи экзаменов.

  • ВОЗ в марте объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире подтверждено более 1,2 млн случаев коронавируса, выздоровели более 270 тыс. человек, умерли более 70 тыс. человек. В России зарегистрировано 6 тыс. 343 случаев заболевания, 406 человек выздоровели, 47 человек умерли.
А вот что еще предлагаем почитать на нашем сайте:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 