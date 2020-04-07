С ЕГЭ все туманно: то ли перенесут, то ли вообще отменят

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пройдет с 8 июня по 11 июля. Правда, экзамен еще и в принципе отменить могут. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину уже обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Однако реакции властей на это предложение пока не последовало.
Проект приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Первыми пройдут экзамены по географии, литературе, информатике.
ЕГЭ по русскому языку состоится 11 июня, по математике базового и профильного уровней — 15 июня, по истории и физике — 18 июня, по обществознанию и химии — 22 июня, 25 июня — письменный экзамен по иностранному языку, а также ЕГЭ по биологии. Устный экзамен по иностранному пройдет 26 и 29 июня.
С 1 по 11 июля запланированы резервные дни сдачи экзаменов.
- ВОЗ в марте объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире подтверждено более 1,2 млн случаев коронавируса, выздоровели более 270 тыс. человек, умерли более 70 тыс. человек. В России зарегистрировано 6 тыс. 343 случаев заболевания, 406 человек выздоровели, 47 человек умерли.
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