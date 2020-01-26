ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Русские семинаристы покорили французский «Голос»
По инф. portal-kultura.ru   
26 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Юноши исполнили в эфире французского музыкального телешоу русскую песню, покорив жюри конкурса и зрителей. Семинаристы Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир имеют русское происхождение, но живут во Франции.

Русские священники покорили французский «Голос», члены жюри хлопали исполнителям стоя

Свой коллектив они назвали Schola Fratrum, а на сцену шоу вышли с композицией Oh mon âme («О, моя душа»). Участники коллектива рассказали телеканалу, что встретились в православной семинарии в коммуне Эпине-Су-Сенар под Парижем.

Все члены жюри положительно оценили вокальные навыки семинаристов, однако не повернулись к ним. После завершения песни они хлопали исполнителям стоя. Отказ работать с семинаристами они объяснили тем, что задумались, смогут ли чем-то помочь таким мастерам.

Французская певица Лара Фабиан, входящая в состав жюри шоу, пригласила семинаристов спеть с ней на следующем концерте в Москве. Зрители телешоу также пришли в восторг от номера, сообщает французское издание.

Большая гордость берет от того, что исполнение русской песни произвело фурор на французской земле. Наши страны живут по-разному: уровень жизни, экономика, политические позиции и т.д. А культура в этом случае служит большим объединяющим моментом. Браво, семинаристы!

Еще о событиях сферы культуры можно прочитать здесь:

По инф. portal-kultura.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 