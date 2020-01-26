Русские семинаристы покорили французский «Голос»

Юноши исполнили в эфире французского музыкального телешоу русскую песню, покорив жюри конкурса и зрителей. Семинаристы Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир имеют русское происхождение, но живут во Франции.

Свой коллектив они назвали Schola Fratrum, а на сцену шоу вышли с композицией Oh mon âme («О, моя душа»). Участники коллектива рассказали телеканалу, что встретились в православной семинарии в коммуне Эпине-Су-Сенар под Парижем.

Все члены жюри положительно оценили вокальные навыки семинаристов, однако не повернулись к ним. После завершения песни они хлопали исполнителям стоя. Отказ работать с семинаристами они объяснили тем, что задумались, смогут ли чем-то помочь таким мастерам.

Французская певица Лара Фабиан, входящая в состав жюри шоу, пригласила семинаристов спеть с ней на следующем концерте в Москве. Зрители телешоу также пришли в восторг от номера, сообщает французское издание.

Большая гордость берет от того, что исполнение русской песни произвело фурор на французской земле. Наши страны живут по-разному: уровень жизни, экономика, политические позиции и т.д. А культура в этом случае служит большим объединяющим моментом. Браво, семинаристы!

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По инф. portal-kultura.ru

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