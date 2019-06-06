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РПЦ пока не готова дружить с новым папой Римским

По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
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Глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион, заявил, что сейчас отсутствуют условия для приезда в Москву папы Римского Франциска.

РПЦ пока не готова дружить с новым папой Римским

«Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились из-за этих настроений. Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов», — цитирует интервью Швейцарскому католическому информагентству «Интерфакс».

При этом Иларион заверил, что отношения между РПЦ и Римско-католической церковью развиваются в положительном ключе, и в этом контексте напомнил о том, как в 2017 году из Бари в Москву и Санкт-Петербург привозили мощи святителя Николая.

«Это стало для нас событием огромного духовного значения. Оно стало возможным благодаря встрече патриарха Кирилла с папой Франциском в Гаване. Такие события нужны, чтобы упрочить наши отношения», — подчеркнул Иларион.

Похвально, что отцы православия выстраивают отношения с другими конфессиями аккуратно и последовательно. Неплохо у РПЦ получается и выстраивать диалог с обществом. В совокупности это не может не вызывать уважения, главное, не сглазить.

  • С главой РПЦ патриархом Кириллом папа Франциск встречался в 2016 году на Кубе. После их встречи "Левада-центр" опубликовал данные исследования о роли Русской православной церкви (РПЦ) в государственной политике. Большинство россиян — 56% — полностью поддержали РПЦ. Это самый высокий уровень поддержки роли церкви за все время проведения подобных опросов с 1991 года. Что касается отношений РПЦ с новым папой Римским, то 58% опрошенных заявили, что с избранием Папы отношения между Церквами улучшились, а 76% отнеслись бы положительно к его визиту в Россию. В целом отношения между РПЦ и Римско-католической Церквами россияне (57%) склонны рассматривать как "нормальные, рабочие".
Папа римский Франциск – верховный правитель Святого Престола и суверен Ватикана. Ранее он являлся кардиналом и архиепископом Буэнос-Айреса. Его светское имя – Хорхе Марио Бергольо.

Далее: https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-papa-rimskiy-francisk.html
Ранее он являлся кардиналом и архиепископом Буэнос-Айреса. Его светское имя – Хорхе Марио Бергольо.

Далее: https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-papa-rimskiy-francisk.html

По инф. rosbalt.ru

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