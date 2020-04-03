Роза Сябитова считает полезным перенос свадеб и разводов из-за коронавируса

Роза Сябитова уверена, что принимаемые сейчас меры положительно скажутся на дальнейшем состоянии института семьи в России. «Думаю, кривую разводов мы обязательно понизим», – считает телеведущая.

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Она отметила, что перенос свадьбы на более поздний срок позволит влюблённым проверить свои отношения. По её словам, прошедшие вместе карантин молодожены впоследствии смогут создать действительно крепкую семью.

Поддержала Сябитова и отсрочку бракоразводных процессов.

– Сейчас хорошее время, чтобы понять, что не так, разобраться в этом вопросе. Подумать, зачем разводиться, не на эмоциях ли это. Разводиться нужно в единственном случае – когда страдают физически и эмоционально дети. Все остальное можно преодолеть, на то это и семья, – заявила она.

По инф. argumenti.ru

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