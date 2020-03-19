Роза Сябитова считает, что не все пары выдержат «испытание карантином»

Российская молодёжь, которую коронавирус вынуждает сидеть дома на добровольном карантине, может столкнуться с проблемами в личной жизни и начнёт отменять свадьбы. О возможном неприятном последствии эпидемии рассказала ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

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При этом телеведущая не думает, что распад семей вырастет — если только это не молодожены.

— По поводу семейных пар — не думаю, что разводы появятся, потому что с годами семья становится более сплочённой. У нас проблема с молодым поколением, что у них одни гаджеты, — цитируют журналисты главную сваху России.

Напомним, ранее многие российские регионы ввели режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью коронавирусом. Людей попросили поменьше появляться в общественных местах и по возможности работать из дома.

По инф. rosbalt.ru

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