Роза Сябитова рассказала о преимуществах «онлайн»-свадеб

Свадьба в онлайн-формате хороша тем, что проходит в сложное время и позволяет молодоженам сразу проверить чувства на прочность, а также позволяет сэкономить немало денег. С таким заявлением выступила главная сваха России Роза Сябитова.

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Россия переживала множество периодов, когда жизненные обстоятельства были еще хуже, чем сейчас, однако жениться и создавать семьи люди не переставали, считает Сябитова.

- Семья создается в сложный момент, что неплохо. Сложности начнутся в самом начале, — заявила Сябитова в беседе с журналистами.

При этом, если молодожены подождут, пока ситуация с коронавирусом утихнет, они все равно не смогут провести свадьбу в полностью традиционном формате, так как он тоже претерпит изменения, говорит Сябитова. Свадьбы в «посткоронавирусную» эпоху перестанут быть пафосными, будут более теплыми и душевными, считает сваха.

По инф. Ura.ru

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