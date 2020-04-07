Роза Сябитова рассказала о преимуществах «онлайн»-свадеб

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
Свадьба в онлайн-формате хороша тем, что проходит в сложное время и позволяет молодоженам сразу проверить чувства на прочность, а также позволяет сэкономить немало денег. С таким заявлением выступила главная сваха России Роза Сябитова.
Россия переживала множество периодов, когда жизненные обстоятельства были еще хуже, чем сейчас, однако жениться и создавать семьи люди не переставали, считает Сябитова.
- Семья создается в сложный момент, что неплохо. Сложности начнутся в самом начале, — заявила Сябитова в беседе с журналистами.
При этом, если молодожены подождут, пока ситуация с коронавирусом утихнет, они все равно не смогут провести свадьбу в полностью традиционном формате, так как он тоже претерпит изменения, говорит Сябитова. Свадьбы в «посткоронавирусную» эпоху перестанут быть пафосными, будут более теплыми и душевными, считает сваха.
Регионы смогут выдавать управляющим компаниям субсидии на содержание и текущий ремонт ветхих и аварийных домов с условием, что компании снизят плату за эту услугу для жителей. Такой законопроект планирует внести в Госдуму член Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев.
7 апреля 1827 года, ровно 193 года назад английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы их знаем сегодня. Свое изобретение Уокер придумал, как это часто бывает, совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу — вспыхнул огонь. Он стал экспериментировать, а спустя некоторое время состоялась сделка.
Свадьба в онлайн-формате хороша тем, что проходит в сложное время и позволяет молодоженам сразу проверить чувства на прочность, а также позволяет сэкономить немало денег. С таким заявлением выступила главная сваха России Роза Сябитова.
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом. От забывчивости никто не застрахован. Но как должен водитель поступать в этой ситуации, какие штрафы предусмотрены за такую рассеянность?
Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пройдет с 8 июня по 11 июля. Правда, экзамен еще и в принципе отменить могут. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину уже обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Однако реакции властей на это предложение пока не последовало.
Полыхающие возле Чернобыльской АЭС природные пожары вряд ли донесут радиоактивный пепел до крымского полуострова. А вот соседним с зоной отчуждения областям Украины и Беларуси стоит быть начеку. Об этом рассказал профессор кафедры общей и физической химии КФУ им. В. Вернадского Алексей Гусев.
В больницу с пневмонией госпитализирована Народная артистка России Надежда Бабкина, сообщили накануне федеральные СМИ. Отмечается, что сделанный певице в клинике анализ на коронавирус оказался положительным.
Две недели дома, на протяжении которых связь с миром была возможна только по телефону и через интернет — это нелегко. Такими впечатлениями о домашнем карантине поделилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. (Нашим читателям фрау канцлер интересна еще и тем, что эта немолодая дама, с усиливающимися проблемами здоровья - представляет пример деятельной собранности и влияния на людей, что заслуживает всяческого уважения! - Прим. МГ.)
В первые недели марта в России зафиксирован значительный рост продаж витаминов и седативных (успокоительных) лекарственных препаратов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
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