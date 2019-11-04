Роза Сябитова "пожелала счастья" экс-супругу и его новой избраннице

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, как сложилась жизнь её бывшего мужа. Телесваха три года находилась в браке с продюсером Юрием Андреевым, который, судя по её рассказам, избивал супругу.

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Телеведущая рассказала, что её экс-супруг снова женился, и усомнилась в умственных способностях некоторых россиянок. «Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!» - написала Сябитова в соцсети.



Также телеведущая с юмором отнеслась к критике того, что она, будучи незамужней, помогает людям искать вторую половинку. «Сваха не должна быть замужем. Это издержки профессии», - остроумно ответила она.

По инф. argumenti.ru

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