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Роза Сябитова не переживает из-за своей маленькой пенсии
По инф. argumenti.ru   
07 Февраля 2020 г.
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Главная российская сваха, телеведущая Роза Сябитова спокойно относится к размеру своей пенсии. Сябитова, которой 10 февраля исполнится 58 лет, получает пенсию 14 тысяч рублей.

Роза Сябитова не переживает из-за своей маленькой пенсии


Сама она никогда не рассчитывала на пособие от государства. Сябитова считает, что пенсии "всегда были маленькие". Ведущая шоу "Давай поженимся" посоветовала современной молодежи не рассчитывать на государство.

Роза раскритиковала и тех пенсионеров, которые жалуются на маленькие выплаты. Она считает, что о пенсии нужно было задуматься уже в момент получения первой зарплаты.

- А что вы сделали-то, дорогие мои? Целину-то осваивали? Теперь за каждую копейку бьетесь. Поэтому как потопали, так и полопали. Никаких обид на государство быть не может, — рассудила Роза Сябитова.

По инф. argumenti.ru

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