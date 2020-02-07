Роза Сябитова не переживает из-за своей маленькой пенсии

Главная российская сваха, телеведущая Роза Сябитова спокойно относится к размеру своей пенсии. Сябитова, которой 10 февраля исполнится 58 лет, получает пенсию 14 тысяч рублей.

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Сама она никогда не рассчитывала на пособие от государства. Сябитова считает, что пенсии "всегда были маленькие". Ведущая шоу "Давай поженимся" посоветовала современной молодежи не рассчитывать на государство.



Роза раскритиковала и тех пенсионеров, которые жалуются на маленькие выплаты. Она считает, что о пенсии нужно было задуматься уже в момент получения первой зарплаты.



- А что вы сделали-то, дорогие мои? Целину-то осваивали? Теперь за каждую копейку бьетесь. Поэтому как потопали, так и полопали. Никаких обид на государство быть не может, — рассудила Роза Сябитова.

По инф. argumenti.ru

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