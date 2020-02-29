Рост цен в России — опять впереди Европы всей

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Потребительские цены в России поднялись в январе 2020 года на 0,4% относительно предыдущего месяца, а в годовом сопоставлении — на 2,4%.
При этом в странах Евросоюза в январе была зафиксирована дефляция в 0,7% (к декабрю), а в годовом выражении цены увеличились лишь на 1,7% (слабее в 1,4 раза, чем в России). Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.
Росстат указывает, что в прошлом месяце в большинстве рассматриваемых стран наблюдалось снижение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем, во многих оно было довольно значительным. Так, в Италии цены стали ниже в среднем на 1,8%, в Испании, на Мальте, в Греции, Нидерландах, Швеции, Бельгии — на 1,1-1,4%.
При этом, отмечает ведомство, продукты питания в России и ЕС дорожали в январе одинаковыми темпами. Так, цены на продовольствие в РФ повысились в прошлом месяце на 0,8% (к декабрю-2019), а в годовом исчислении — на 2,1%.
В странах Евросоюза цены на продукты питания выросли в январе также на 0,8% к предыдущему месяцу, а к январю-2019 даже чуть сильнее — на 2,6%.
Напомним также, что за минувший год потребительские цены в РФ увеличились на 3% (декабрь к декабрю-2018). Таким образом, 3%-ная инфляция в 2019 году стала вторым самым низким значением этого индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.
Минэкономразвития РФ на 2020 год пока прогнозирует рост потребительских цен на уровне 3%.
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