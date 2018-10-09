Российский паспорт станет окончательно электронным уже скоро

Постепенный перевод граждан РФ на электронные паспорта должен начаться в 2021 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Электронные паспорта должны будут полностью заменить бумажный вариант документа. Предположительно они будут иметь вид пластиковой карточки с электронным чипом.

Обсуждение проекта по введению электронных паспортов проходило на двух совещаниях в правительстве: первое из них было проведено 14 сентября под председательством зампреда правительства по цифровой экономике Максима Акимова, второе — 17 сентября под председательством премьера Дмитрия Медведева.

Со ссылкой на одного из участников обсуждения в правительстве «Ведомости» пишут, что на этот чип будет записана не только та информация, которая сейчас присутствует в паспорте, но и СНИЛС, водительские права и другие личные данные. Параллельно с этим должен быть создан единый реестр данных всех граждан России, утверждает источник.

Разработкой законопроекта об электронном паспорте займутся Минэкономразвития и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ). Соответствующее поручение уже дал зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов.

По данным «Ведомостей», стоимость реформы по переводу россиян на электронные паспорта может составлять 114,4 млрд руб. до 2024 года. Возместить эту сумму для бюджета предполагается за счет госпошлины на получение нового документа.

В пресс-службе правительства подтвердили, что электронный паспорт будет давать государственным информационным системам доступ к «цифровому профилю» гражданина, объединив всю необходимую информацию для совершения юридически значимых операций.

По инф. rosbalt.ru

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