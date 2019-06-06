Российский Генпрокурор взволнован мусорной проблемой

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел совещание в Ростове-на-Дону, чтобы обсудить состояние законности и практику прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

По словам Чайки, региональные операторы не справляются со сбором и утилизацией мусора в половине субъектов указанных округов, а мусороперерабатывающие предприятия отсутствуют в 38 из 44 субъектов РФ на юге, в центре и на западе России.

Генпрокурор также отметил нарушения конкурсных процедур при выборе регионального оператора и заключении с ним соглашений в Белгородской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тверской областях.

Массовый характер носят случаи непринятия органами местного самоуправления мер по ликвидации несанкционированных свалок, отмечается низкая эффективность деятельности муниципального земельного контроля, подчеркнул Чайка.

Также он отметил, что в Северной Осетии и Орловской области средства региональных бюджетов на исполнение программ в сфере ТКО не предусматриваются или используются неэффективно.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Напомним, что т.н. "мусорная реформа" - один из главных раздражителей для населения во многих краях и областях России. Новости по теме - по ссылке.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ