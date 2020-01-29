Российский фильм «Дылда» выходит на экраны Северной Америки

Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова выходит 29 января в прокат в Северной Америке и будет идти в кинотеатрах крупнейших городов США и Канады в течение ближайших трех месяцев.

По словам представителя кинопрокатчика KinoLorber Венди Лидел, картина выходит на большой экран на русском языке с английскими субтитрами. Фильм будет показан в кинотеатрах около 40 северо-американских городов, в том числе в Нью-Йорке, Вашингтоне, Атланте, Чикаго, Бостоне, Сан-Франциско, Филадельфии, Лос-Анджелесе. После этого его выпустят на интернет-платформах и в виде дисков.

По словам Лидел, в городах Северной Америки не дублированные фильмы показывают в кинотеатрах, специализирующихся на картинах в жанре арт-хаус — не для широкой аудитории. «Именно такую, опытную публику с искушенным вкусом, мы и рассчитываем привлечь показом фильма "Дылда", который завоевал признание критиков во всем мире», — подчеркнула она.

«Помимо художественных характеристик картины — сценария, актерского мастерства, режиссуры, монтажа и кинопроизводства, признание получил и сам сюжет. История о том, как две женщины пытаются совладать с глубокими переживаниями, вызванными их участием в войне, находит большой отклик у американского зрителя», — говорит Лидел.

По ее словам, в выборе фильма для проката компания никогда не смотрит на страну-производителя, а только на качество кино. Лидел также отметила, что у KinoLorber большой опыт работы с некоторыми величайшими российскими режиссерами 20 века, в том числе Александром Сокуровым и Элемом Климовым.

По версии российских кинокритиков, фильм «Дылда» , ставший второй режиссерской работой Кантемира Балагова, признана лучшей отечественной картиной 2019 года. Ее действие происходит в 1945 году в Ленинграде, где две фронтовые подруги пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе.

, ставший второй режиссерской работой Кантемира Балагова, признана лучшей отечественной картиной 2019 года. Ее действие происходит в 1945 году в Ленинграде, где две фронтовые подруги пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил две награды — приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». В сентябре картина была выдвинута от России на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и вошла в короткий список претендентов на данную премию, однако в окончательный список номинантов не попала.

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Polit.ru

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