Российский фильм «Дылда» стал обладателем престижной международной кинопремии

«Дылда» Кантемира Балагова стала обладателем приза FIPRESCI Международной федерации кинопрессы в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает «Интерфакс».

Режиссер представил фильм лично на 31-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс. На церемонии награждения Балагов присутствовать не смог.

«Дылда» рассказывает историю жизни двух молодых женщин, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую мирную жизнь в окружении руин.

Ранее фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США «Оскар» в категории «лучший иностранный художественный фильм».

В мае фильм получил приз за лучшую режиссуру в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы «за невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

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Polit.ru

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