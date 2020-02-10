Российским ученым все-таки разрешили общаться с иностранными коллегами

Министерство науки и высшего образования РФ отменило вызвавший волну критики приказ, который жестко регламентировал контакты российских ученых с иностранными коллегами. Об этом заявил руководитель министерства Валерий Фальков. По его словам, в Миннауки заинтересованы в том, чтобы сотрудничество ученых разных стран развивалось на принципах открытости.

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Напомним, в декабре экс-глава Миннауки Михаил Котюков заявлял, что приказ усовершенствуют. Приказ «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки» был обнародован в прошлом году. В документе говорилось, что российские ученые должны заранее — за 5 дней — уведомлять министерство о предстоящей встрече с иностранными коллегами. В «уведомлении» должны быть перечислены все российские участники встречи. Использование иностранными гостями во время встречи мобильников и прочей техники запрещается. После встречи россияне должны предоставлять о ней отчет.

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Приказ вызвал недовольство ученых. Так, президиум РАН в своей обращении в Миннауки отмечал, что этот документ приведет к деградации российской науки. Международное сотрудничество является необходимой составляющей научной деятельности, указывали академики. И мелочная регламентация научных контактов ученых, не принимающих участия в секретных проектах, приведет лишь к изоляции российской науки и ее стагнации.

Скажем прямо: в то, что российским ученым удастся отстоять право на общение с иностранными коллегами, верилось немногим. Но здравый смысл все-таки восторжествовал. Наверное, поняли чиновники, что решение об изоляции отрасли вернуло бы нас далеко в прошлое, ведь невозможно развивать современную науку и технологии в отрыве от остального мира. А учитывая, что Россия и так отстает уж очень сильно от передовых стран, то это могло бы привести к полной деградации отрасли - у России ни одной "Нобеля" за долгие годы. Хочется верить, что принятое решение станет первым шагом на пути к полноценному развитию отрасли. Но как будет на деле сказать пока сложно... поживем-увидим.



По инф. rosbalt.ru

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