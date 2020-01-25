Российским киношникам раздали «золотых орлов»

Церемония вручения национальной кинематографической премии «Золотой орел» прошла в пятницу в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм».

По данным РИА Новости, гран-при премии достался фильму «Текст» Клима Шипенко, который обошел выдвинутую на «Оскар» картину «Дылда» Кантемира Балагова и раскрученый «Т-34» Алексея Сидорова.

При этом Сидорову досталась премия за лучшую режиссуру. В номинации «Лучшая режиссерская работа» были также представлены «Текст» и «Дылда».

Исполнитель мужской роли в «Тексте» Александр Петров был признан лучшим актером, а лучшей женской ролью признали работу Виктории Мирошниченко в картине «Дылда».

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила почетный приз за вклад в искусство. При этом в своей речи актриса отметила, что «ее вклад в кинематограф значительно меньше», чем вклад кинематографа в ее судьбу.

Еще новости культуры на портале для пожилых — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ