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Российским киношникам раздали «золотых орлов»
По инф. rosbalt.ru   
25 Января 2020 г.
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Церемония вручения национальной кинематографической премии «Золотой орел» прошла в пятницу в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм».

Российским кинодеятелям раздали «Золотых орлов»

По данным РИА Новости, гран-при премии достался фильму «Текст» Клима Шипенко, который обошел выдвинутую на «Оскар» картину «Дылда» Кантемира Балагова и раскрученый «Т-34» Алексея Сидорова.

При этом Сидорову досталась премия за лучшую режиссуру. В номинации «Лучшая режиссерская работа» были также представлены «Текст» и «Дылда».

Исполнитель мужской роли в «Тексте» Александр Петров был признан лучшим актером, а лучшей женской ролью признали работу Виктории Мирошниченко в картине «Дылда».

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих получила почетный приз за вклад в искусство. При этом в своей речи актриса отметила, что «ее вклад в кинематограф значительно меньше», чем вклад кинематографа в ее судьбу.

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По инф. rosbalt.ru

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