Российские женщины живут дольше, чем когда-либо... А вот с мужчинами все печальней

Самая крупная разница из стран мира по неравенству в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин зафиксирована в России, пишет медицинский журнал Lancet.

После распада СССР произошло быстрое снижение ожидаемой продолжительности жизни: этот показатель в 1994 году у обоих полов составил 63,7 года.

Потом, в 2006—2016 годах ситуация улучшился, установили ученые. У мужчин ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году составила 65,4 года, а у женщин — 76,2 года (максимум за всю историю, отмечает ТАСС).

С 1980 по 2016 год неравенство в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами чуть снизилось: с 11,6 года в 1980 году до 10,9 года в 2016-м, но до сих пор больше, чем в остальном мире.

В целом за весь исследуемый интервал смертность от основных причин упала на 16,5%.

Ранее российские власти объявили, что в стране повысят пенсионный возраст.

По инф. rosbalt.ru

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