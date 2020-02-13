Российские ученые придумали, как сделать овощи полезнее

Калининградские и кемеровские ученые разработали инновационный способ повышения антиоксидантной активности свежих овощей. Речь идет об обработке растений ультрафиолетовым светом. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта.

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Антиоксиданты, к которым относится широкий класс соединений различной химической структуры, способны противостоять свободным радикалам, замедлять процессы окисления в организме и защищать тем самым клетки от повреждений. Это и знакомые нам с детства витамины, например, E и C, и каротиноиды, и фенольные соединения.

В большом количестве антиоксиданты содержатся в свежих овощах, фруктах, ягодах, зелени. Однако послеуборочная обработка растений и их хранение меняют концентрацию антиоксидантов. Причем это влияние может быть как негативным, так и позитивным.

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Исследователь БФУ имени Канта, профессор института живых систем Ольга Бабич вместе с коллегами из Кемеровского государственного университета изучила, как менялись качественные характеристики отечественных томатов благодаря облучению ультрафиолетовым светом (в длинноволновой части спектра). Выяснилось, что такая обработка позитивно сказывается на содержании фенольных соединений, пигментов, физико-химических показателях. Результаты опубликовал авторитетный научный журнал Heliyon.

— Следует отметить два важных момента данного исследования. Во-первых, разработанный метод повышения антиоксидантной активности свежих овощей не требует сложного оборудования. Во-вторых, облучение овощей ультрафиолетом с подобранными параметрами не оказывает влияния на другие физико-химические свойства продукта (содержание растворимых сухих веществ, кислотность, твердость, цвет), — подчеркивает Ольга Бабич.

О достижениях российской науки, увы, слышно мало, но каждое сообщение о полученных открытиях и разработках - на вес золота. Хочется верить, что с каждым годом таких известий будет все больше, тем более, что ученым удалось добиться возвращения права на общение с зарубежными коллегами. Вот еще бы финансирование сферы увеличилось, и тогда вообще бы ученым был дан зеленый свет, а пока Россия, увы, уж очень сильно отстает от передовых стран - у страны ни одной "Нобеля" за долгие годы.



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