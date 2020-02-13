Российские ученые придумали, как сделать овощи полезнее

Калининградские и кемеровские ученые разработали инновационный способ повышения антиоксидантной активности свежих овощей. Речь идет об обработке растений ультрафиолетовым светом. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта.
Антиоксиданты, к которым относится широкий класс соединений различной химической структуры, способны противостоять свободным радикалам, замедлять процессы окисления в организме и защищать тем самым клетки от повреждений. Это и знакомые нам с детства витамины, например, E и C, и каротиноиды, и фенольные соединения.
В большом количестве антиоксиданты содержатся в свежих овощах, фруктах, ягодах, зелени. Однако послеуборочная обработка растений и их хранение меняют концентрацию антиоксидантов. Причем это влияние может быть как негативным, так и позитивным.
Еще о достижениях российских ученых:
Исследователь БФУ имени Канта, профессор института живых систем Ольга Бабич вместе с коллегами из Кемеровского государственного университета изучила, как менялись качественные характеристики отечественных томатов благодаря облучению ультрафиолетовым светом (в длинноволновой части спектра). Выяснилось, что такая обработка позитивно сказывается на содержании фенольных соединений, пигментов, физико-химических показателях. Результаты опубликовал авторитетный научный журнал Heliyon.
— Следует отметить два важных момента данного исследования. Во-первых, разработанный метод повышения антиоксидантной активности свежих овощей не требует сложного оборудования. Во-вторых, облучение овощей ультрафиолетом с подобранными параметрами не оказывает влияния на другие физико-химические свойства продукта (содержание растворимых сухих веществ, кислотность, твердость, цвет), — подчеркивает Ольга Бабич.
О достижениях российской науки, увы, слышно мало, но каждое сообщение о полученных открытиях и разработках - на вес золота. Хочется верить, что с каждым годом таких известий будет все больше, тем более, что ученым удалось добиться возвращения права на общение с зарубежными коллегами. Вот еще бы финансирование сферы увеличилось, и тогда вообще бы ученым был дан зеленый свет, а пока Россия, увы, уж очень сильно отстает от передовых стран - у страны ни одной "Нобеля" за долгие годы.
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Кое-где овощи для борща из-за коронавируса подскочили в цене... аж на треть!
Картошка, капуста, морковь и лук, входящие в традиционный в России «борщевой набор», стремительно дорожают в прилегающих к Китаю регионах России из-за эпидемии коронавируса.
-
Любите ли конфеты с гвоздями?
А поправки в Конституцию: солидарная пенсия, но вместе с правом президента и зависимого от него Совета Федерации снимать судей? МРОТ не меньше прожиточного минимума, но с ограничением нашего доступа к правосудию? Даже судей Конституционного суда станет почти вдвое меньше. Двойному гражданству во власти путь якобы закроют, но в одном пакете с «Госсоветом», про который примут закон потом, а сейчас – голосовать за кота в мешке. Вместе: и про мёд, и про дёготь в той же бочке.
-
Российские ученые придумали, как сделать овощи полезнее
Калининградские и кемеровские ученые разработали инновационный способ повышения антиоксидантной активности свежих овощей. Речь идет об обработке растений ультрафиолетовым светом. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта.
-
«Было время, когда не было еды совсем»: отец Стаса Пьехи рассказал об одинокой старости
Много лет назад Пятрас Герулис встретился с красавицей Илоной Броневицкой, и у них закрутился серьёзный роман. Результатом их любви стал ныне довольно известный певец Стас Пьеха, только вот отец своего звёздного сына почти не видел. Повстречаться с наследником ему удалось спустя много лет и не в самых приятных обстоятельствах.
-
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего отца.
-
Из усадьбы предводителя дворянства в Муромцево задумано сделать Центр русской эмиграции
Концепцию развития усадьбы озвучила гендиректор Владимиро-Суздальского музея Светлана Мельникова.
-
Маткапитал обещают выдавать в течение пяти дней
Срок выдачи сертификата на материнский капитал сократится с месяца до пяти дней. Это следует из поправок, внесенных в профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
-
В древних австралийских легендах об извержениях вулканов речь идет о реальных событиях
Геологи из Мельбурнского университета и Университета Западной Австралии уточнили даты древних извержений вулканов в австралийском штате Виктория. Предания об этих извержениях сохранились в устной традиции австралийского народа гундитьмара. Если полученная датировка верна, то эти предания сохраняются более 36 тысяч лет.
-
Еноты из московского зоопарка в спячку только в феврале улеглись... поздновато!
В Московском зоопарке позже на два месяца уснули еноты. Как пояснили «РГ» в пресс-службе зоосада, длительное бодрствование связано с теплой и малоснежной зимой.
-
«Абсолютно провальная попытка сделать хорошую программу»: зрители ополчились на новое шоу Ксении Собчак
Бывший кандидат в президенты России, светская львица» и знаменитая на всю страну журналистка Ксения Собчак пару дней назад дала старт своему новому шоу «Док-Ток». Начиналось оно с красивых обещаний о «новом формате для отечественного телевидения», а продолжилось массовым недовольством зрителей, которые не увидели в этом проекте ничего нового.
-
В Москве около перехода нашли младенца в одеялке. Прямо на снегу лежал
Московская полиция разыскивает мать маленького мальчика, найденного в одеяле в переходе рядом со станцией метро «Парк Победы» в Москве.
-
Ученые о борьбе с лишним весом: кушать можно, главное — понемногу!
Ведущий генетик Кембриджского университета Джайлс Йео рассказал, что вес можно держать в норме, даже если ни в чем себе не отказывать.
-
Судя по километражу путешествий, королева Англии обогнула Землю целых 42 раза
Говорят, ничто так не продлевает жизнь, как поездки и новые впечатления. В этом смысле 93-летняя королева Англии Елизавета II – отличный пример. За свою более чем полувековую карьеру она посетила 120 стран и не планирует останавливаться.
-
Медсестра из Германии предложила поучить российских врачей вежливости
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран. В вопросах диагностики наши оказались лучше. Об этом она рассказала изданию Mitteldeutscher Rundfunk. (Взгляд со стороны очень интересен, ведь он объективно показывает все достоинства и недостатки важнейшей сферы жизни. - прим. МГ.)
-
Страшный слух об убийствах пожилых пациентов больниц в Перми и Кирове не подтвердился. Уф!
В начале этой неделе в СМИ появились сообщения о сотрудниках больниц в Перми и Кирове, которые якобы намеренно отключают пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких. Однако, как выяснилось, оба случая оказались выдуманными. (Эти истории наделали немало шума в СМИ за последние дни, и неудивительно: если бы информация подтвердилась, то случаи были бы вопиющие и требующие самого строгого наказания. - прим. МГ.)
-
Геннадий Зюганов рассказал, как Конституцию «ремонтировать» надо
Представители КПРФ провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о своем видении поправок, которые необходимо внести в Конституцию. Напомним, вокруг объявленной (вдруг) Владимиром Путиным необходимости "ремонта" Основного закона - кипят нешуточные страсти...
-
Московские апартаменты Елизаветы II выставили на продажу
Дорогостоящую квартиру в центре Москвы площадью 250 кв. м, формально принадлежащую королеве Елизавете II, выставили на продажу. Об этом сообщило одно из столичных агентств недвижимости.
-
Ушел из жизни легенда «Спартака» Валерий Рейнгольд
В Москве на 78-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд.
-
Наша любимая деревня — Простоквашино! И вот его история…
Уже больше трети века мы встречаем Новый год с мультфильмом про Дядю Федора, его родителей и друзей. И так же, как они, не можем представить себе праздничной кутерьмы «без нашего Простоквашино».
-
На Кубани врачи вернули к жизни мужчину после двух остановок сердца
На Кубани врачам удалось вернуть к жизни мужчину, после того как у него произошло две остановки сердца, одна из которых продлилась семь минут. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Краснодарского края. (Иначе как чудом такой случай и не назовешь, согласитесь? - прим. МГ.)