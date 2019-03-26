Российские сенаторы — не против переиндексировать пенсии беднейших граждан

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера. Документ будет рассматриваться Совфедом в среду.

По новому закону, сначала будет установлена соцдоплата в сумме, необходимой для доведения материального обеспечения пенсионера до регионального прожиточного минимума. После этого будет проводиться индексация пенсий и ежемесячных выплат. В итоге предполагается, что материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума в регионе на сумму индексации пенсии и ежемесячных выплат.

Важно:

Напомним, что речь идет о не о всех пенсионерах, а о тех, кто получают доплату к пенсии в связи с тем, что она не дотягивает до прожиточного минимума. До 1 июля 2019 года такие пенсионеры смогут получить перерасчет своих пенсий, который будет произведен обратным числом — с 1 января 2019 года. При этом на перерасчет могут рассчитывать только те пенсионеры, которые недополучили пенсию в первые месяцы текущего года.

Новым законом предлагается выплачивать соцдоплату к пенсиям ниже прожиточного минимума без учета индексации самих пенсий и единой денежной выплаты (ЕДВ). Также вводится единая методика расчета прожиточного минимума в регионах, которую разработает правительство РФ.

По инф. rosbalt.ru

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