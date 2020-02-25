Российские пассажиры с «коронавирусного лайнера» прибыли на карантин во Владивостоке

Российские туристы, эвакуированные со стоящего у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess, помещены на карантин во Владивостоке. Изоляция семи человек продлится 14 дней, сказано в сообщении правительства Приморья. Ранее сообщалось о том, что еще восемь человек приняла у себя Казань.

Медики выяснят, не подхватили ли они на судне коронавирус нового типа (COVID-19).

Сама Diamond Princess стояла на карантине в Йокогаме с начала месяца. На лайнере растет смертность от коронавируса — сегодня, по данным телекомпании NHK, умер четвертый заболевший. Всего там инфицировались почти 700 человек.

Ранее сообщалось, что у двух пассажиров-россиян был выявлен COVID-19.

Число заболевших инфекцией, распространяющейся из Китая и пока не имеющей лечения, во всем мире составляет около 80 тыс. Жертвами коронавируса стали 2704 человека.

Напомним, далеко не всегда и не везде людей, эвакуированных из очагов заражения коронавирусом (или просто вызывающих "подозрение"!), встречают адекватно:

По инф. rosbalt.ru

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