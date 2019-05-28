Российские парусники готовятся к юбилейному походу к берегам Антарктиды

Три уникальных парусных корабля, «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада», отправятся в конце нынешнего года в совместную морскую экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пройдя тремя разными маршрутами, парусники встретятся в максимально южной точке Атлантики.

При этом, как сообщил на презентации предстоящего похода известный телеведущий, руководитель «Клуба путешествий» Михаил Кожухов, «Седов» и «Паллада» совершат кругосветные плавания по различным маршрутам, а «Крузенштерн» — трансатлантический переход. Экспедиция организуется по постановлению правительства РФ, организатором и координатором выступает Росрыболовство, которому принадлежат парусники.

«Мы несем флаг добра по всему миру, — сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. — Это, по сути дела, „мягкая сила“, мы показываем наши возможности и гордость России».

Корабль «Седов» под командованием капитанов-дублеров Евгения Ромашкина и Виктора Николина планирует выйти 6 декабря из Калининграда и прибыть в Кронштадт — чтобы стартовать из того же порта, откуда 4 июля 1819 года вышли в плавание два парусных шлюпа «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Тогда русские корабли достигли берегов Антарктиды 20 января 1820 года.

Схема современного похода другая. Непосредственно в Антарктиду заходить парусники не будут, соблюдая правила безопасности во льдах (плавание «Востока» и «Мирного» проходило с большим риском, которого ныне допускать не планируется). Современное плавание стартует зимой, поскольку в Южном полушарии, где будут проходить главные события, в это время лето. Если ледовая обстановка не позволит, «Седов» стартует из Калининграда вместе с «Крузенштерном».

«Седов» двинется в сторону Канарских островов и совершит длительный переход до столицы Уругвая, Монтевидео, чтобы подготовиться к встрече всех трех парусников в районе субантарктических островов Южной Георгии. Там пройдет совместное маневрирование трех кораблей, фото- и видеосъемки и, вероятно, фейерверк.

Затем «Седов» и «Паллада» проследуют в Кейптаун, а «Крузенштерн» вернется в Европу. «Седов» направится в Порт-Луи, Сингапур, Китай, Корею и Владивосток. Далее — в Перл-Харбор и Нагасаки, уже по следам событий Второй мировой войны. Корабль пройдет Панамским каналом, зайдет в Нью-Йорк, канадский Сен-Джонс, исландский Рейкьявик, французский Гавр и Польшу; возвращение в Калининград запланировано на 12 декабря, через год после начала похода и почти к столетию постройки самого судна «Седов».

«Крузенштерн» под командованием капитана Михаила Еремченко дойдет до аргентинского порта Ушуайя, самого южного города Латинской Америки, встретится с «Палладой» и вернется в Черное море, чтобы встретить 9 мая в Севастополе. Посетит Сочи, Новороссийск и Ялту. Возвращение в Калининград запланировано на 3 сентября.

«Паллада» стартует 1 ноября из Владивостока, ее поведет капитан, ректор Дальрыбвуза Николай Зорченко. Корабль пройдет весь Тихий океан наискосок, зайдет во французскую Полинезию, чилийский порт Вальпараисо, затем в Ушуайю. Во Владивосток экипаж планирует прибыть 9 июня и 20 июня встречать там «Седов».

Большую часть команды на всех трех парусниках составят курсанты мореходных вузов, причем, на «Седове» предусмотрена смена курсантского состава во Владивостоке, а на «Крузенштерне» — в Сочи. Общая численность экипажей достигает почти 700 человек, а общая площадь парусов трех кораблей составит один гектар.

По инф. rosbalt.ru

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