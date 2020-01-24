Российские кинокритики назвали фильм «Дылда» лучшим в 2019-м году

22 января в московском Доме кино состоялась церемония награждения обладателей национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». В номинации «Лучший фильм» победила картина Кантемира Балагова «Дылда», передает ТАСС.

Драма Кантемира Балагова также была отмечена призами за лучшую режиссерскую, операторскую работу и лучшую работу художника.

«Дылда» — вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил две награды — приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме». В сентябре картина была выдвинута от России на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и вошла в короткий список претендентов на данную премию, однако в окончательный список номинантов не попала.

За лучшую главную мужскую роль в фильме «Юморист» режиссера Михаила Идова премию получил Алексей Агранович. В номинации «Лучшая мужская роль» был также отмечен Алексей Вертков («Воскресенье»).

Лучшей в анимации стала картина Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Мультфильм был включен в шорт-лист фильмов, выдвинутых на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Лучшим документальным фильмом назвали ленту Алексея Федорченко «Кино эпохи времен». Лучшим фильмом-дебютом стал «Мальчик русский» Александра Золотухина, созданный под художественным руководством Александра Сокурова.

В номинации «Лучший сценарий» победил фильм «Керосин» Юсупа Разыкова. Картину также отметили наградой за лучшую музыку, а сыгравшая там актриса Елена Сусанина, получила награду за главную женскую роль.

Российская кинопремия «Белый слон» была основана в 1998 году президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России Мироном Черненко. С 1998 по 2005 год премия называлась «Золотой овен». «Короткий список» номинантов премии определяется голосованием журналистов, пишущих о кино. Победителей выбирает экспертная комиссия Гильдии киноведов и кинокритиков, которую возглавляет Кирилл Разлогов.

Polit.ru

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