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Российские буддисты встречают Сагаалган
|По инф. rosbalt.ru
|24 Февраля 2020 г.
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Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением нового года по лунному календарю, сообщает пресс-служба Кремля.
В своем обращении президент отметил, что этот праздник «символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии».
По его словам, российские буддийские общины активно участвуют в жизни страны, в том числе способствуют гармонии в межнациональных и межрелигиозных отношениях.
Российские буддисты встречают Сагаалган (Новый год по лунному календарю) 24 февраля. В Бурятии, Забайкальском крае и в Усть-Ордынском Бурятском округе (Иркутская область) в честь праздника введен дополнительный выходной день 25 февраля. Также впервые праздничные мероприятия по случаю Сагаалгана пройдут в Кремлевском дворце в Москве.
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