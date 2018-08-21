Российские банки навыдавали пенсионерам кредитов на многие миллиарды

Российские кредитные организации все охотнее ссуживают деньги пенсионерам. По данным на начало июля 2018 года открытые кредиты имели 8,28 млн российских пенсионеров, а их общая задолженность перед банками составила 885,99 млрд рублей, следует из обзора Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом больше половины (59%) заемщиков старше 60 лет имеют одни открытый кредит, 22% — 2 открытых кредита, 10% — 3 открытых кредита, 5% — 4 открытых кредита и 4% — 5 и более открытых кредитов. В среднем каждый заемщик старше 60 лет должен банку 106 тыс. рублей, сообщает Finanz.

По итогам минувшего полугодия банки выдали заемщикам старше 60 лет порядка 1,91 млн кредитов на общую сумму 212,75 млрд рублей, подсчитали ОКБ. При этом количество новых кредитов пенсионерам выросло на 11%, а сумма выдач взлетела на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банки с энтузиазмом раздают российским пенсионерам кредитные карты, в этом сегменте темпы роста новых выдач побили очередной рекорд, свидетельствуют данные более 600 кредиторов. Так, количество новых выдач выросло за год на 67% (почти до 600 тыс.), а объемы увеличились почти в 3 раза (до 36,4 млрд рублей). Средний одобренный лимит по карте вырос с 35 до 61 тыс. рублей.

Не осталась без внимания заемщиков старше 60 лет и ипотека, которая также показала крайне высокие темпы роста. Количество займов на покупку жилья, выданных пенсионерам, выросло за год на 58% до 14,5 тыс., а объемы на 68% до 20,6 млрд рублей. Средний чек по ипотеке вырос с 1,34 до 1,43 млн рублей.

В сегменте автокредитов количество новых выдач пенсионерам выросло за год на 13% почти до 13 тыс., а объемы выросли на 33% почти до 9 млрд рублей. Средний чек по автокредиту тоже вырос — с 589 до 694 тыс. рублей.

По инф. rosbalt.ru

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