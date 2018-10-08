Российская фигуристка исполнила каскад сложнейших прыжков

Впервые в истории женского одиночного катания российская фигуристка исполнила два лутца в четыре оборота в одной программе.

Четырнадцатилетняя Анна Щербакова сделала два самых сложных четверных прыжка в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Один из них был выполнен в каскаде с тройным тулупом.

Короткую программу Щербакова откатала с результатом 67,84 балла и выбилась в лидеры.

Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

По инф. rosbalt.ru

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