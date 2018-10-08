ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Российская фигуристка исполнила каскад сложнейших прыжков
По инф. rosbalt.ru   
08 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Впервые в истории женского одиночного катания российская фигуристка исполнила два лутца в четыре оборота в одной программе.

Российская фигуристка исполнила каскад сложнейших прыжков

Четырнадцатилетняя Анна Щербакова сделала два самых сложных четверных прыжка в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Один из них был выполнен в каскаде с тройным тулупом.

Короткую программу Щербакова откатала с результатом 67,84 балла и выбилась в лидеры.

Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 