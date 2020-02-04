Россияне просят наградить онколога Павленко посмертно

Интернет-пользователи запустили петицию , в которой просят посмертно наградить петербургского врача-онколога Андрея Павленко. Всего за месяц инициатива собрала 3,5 тыс. подписей.

Просьбу адресовали президенту Владимиру Путину. «Наградить его за подвиг, который он совершил. Несмотря на свою болезнь, на самочувствие, он продолжал спасать людей, вселяя им веру в выздоровление, веру в жизнь!» — написала автор петиции.

По мнению женщины, Павленко продемонстрировал верность профессии. «Это ли не служение людям, искреннее, без фальши и помпезности? Тысячи спасенных этим врачом от бога людей молились за его спасение. Это ли не признание и любовь нуждающихся в помощи людей?» — задала риторический вопрос автор петиции.

Петиция вызвала интерес у пользователей. «Павленко заслужил наше почтение, безграничную благодарность и достоин государственной награды, к сожалению, посмертно», — прокомментировал мужчина.

Новости о борьбе с онкологией (в России и других странах) можно почитать по ссылке.

Советы о том, как снизить риск появления этого недуга - по другой ссылке.

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Андрей Павленко — онколог из Петербурга, который с весны 2018 года боролся с раком желудка. Узнав о болезни, доктор запустил проект "Жизнь человека", где как врач и пациент рассказывал о своей жизни, борьбе с болезнью, системе онкологической помощи в России и трудностях, с которыми приходится сталкиваться больному. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

Мужчина умер 5 января.

Накануне смерти Павленко опубликовал прощальный пост, в котором заявил о скорой смерти. Тем не менее, он призвал больных онкологическими заболеваниями не отчаиваться, поскольку шанс на выздоровление всегда есть.

По инф. rosbalt.ru

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