Россияне начали жаловаться в ФАС на удорожание продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала получать жалобы граждан на удорожание социально значимых продуктов, в частности, круп, сахара и муки.

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«В ФАС России начали поступать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты — крупы, в том числе гречку, сахар, муку. Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки», — заявил РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

При этом ФАС предупредила, что в случае необходимости будет принимать меры антимонопольного реагирования.

Напомним, в настоящее время во многих регионах России ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею (гречка, макароны), средства личной гигиены, бытовую химию.

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Ранее Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) заверила, что дефицита муки, хлеба и хлебобулочных продуктов в России на фоне распространения коронавируса не предвидится.

«Торговые сети заранее создают товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков на социально значимые товары. Дефицит муки и хлеба просто невозможен. Рынок хлеба сегодня растет, импортная составляющая минимальна, поскольку ингредиентов для производства хлебобулочных изделий в стране достаточно», — указал президент РОСПиК Юрия Кацнельсона.

До этого Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), комментируя ситуацию с «пустыми полками» в российских продовольственных магазинах, объяснила ее логистическими проблемами, а не дефицитом товаров.

Как заявил пресс-секретарь (АКОРТ) Илья Власенко пустые полки магазинов никак не связаны с дефицитом товара. «Ритейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса на полки. Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе», — пояснил представитель ассоциации в беседе с порталом Ura.ru.

Накануне статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что российские торговые сети сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на 8 недель, и дефицита продукции не ожидается. К тому же министерство ведет «ежедневный мониторинг ситуации и таким образом видим реальную картину».

«Так что объективно сегодня отсутствие товара на полке в какой-либо из сетей означает лишь то, что в связи с повысившимся спросом его просто не успели выложить», — объяснил замминистра.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина констатировал, что потребности внутреннего рынка обеспечены «за исключением очень ограниченного числа позиций», но не уточнил, какие именно.

При этом первый зампред правительства добавил, что власти России готовы ввести временный запрет на экспорт продовольственных товаров, если возникнет угроза их нехватки для жителей страны.

Со своей стороны, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Елена Дыбова сомневается, что Россия столкнется с недостатком продуктов питания из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса. «Голода точно не будет. Наши аграрии научились выращивать многие (сельскохозяйственные продукты), у нас много своих обрабатывающих производств. Конечно, не будет такого разнообразия, но мы свою страну накормим», — ответила эксперт ТАСС на вопрос о том, к каким последствиям для России приведет пандемия COVID-19.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поручил обеспечить во всех регионах страны запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца.

По инф. rosbalt.ru

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