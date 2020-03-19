Россияне начали жаловаться в ФАС на удорожание продуктов

С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
«В ФАС России начали поступать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты — крупы, в том числе гречку, сахар, муку. Все обращения о росте цен ведомство рассматривает в установленные законом сроки», — заявил РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.
При этом ФАС предупредила, что в случае необходимости будет принимать меры антимонопольного реагирования.
Напомним, в настоящее время во многих регионах России ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею (гречка, макароны), средства личной гигиены, бытовую химию.
Ранее Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) заверила, что дефицита муки, хлеба и хлебобулочных продуктов в России на фоне распространения коронавируса не предвидится.
«Торговые сети заранее создают товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков на социально значимые товары. Дефицит муки и хлеба просто невозможен. Рынок хлеба сегодня растет, импортная составляющая минимальна, поскольку ингредиентов для производства хлебобулочных изделий в стране достаточно», — указал президент РОСПиК Юрия Кацнельсона.
До этого Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), комментируя ситуацию с «пустыми полками» в российских продовольственных магазинах, объяснила ее логистическими проблемами, а не дефицитом товаров.
Как заявил пресс-секретарь (АКОРТ) Илья Власенко пустые полки магазинов никак не связаны с дефицитом товара. «Ритейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса на полки. Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе», — пояснил представитель ассоциации в беседе с порталом Ura.ru.
Накануне статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что российские торговые сети сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на 8 недель, и дефицита продукции не ожидается. К тому же министерство ведет «ежедневный мониторинг ситуации и таким образом видим реальную картину».
«Так что объективно сегодня отсутствие товара на полке в какой-либо из сетей означает лишь то, что в связи с повысившимся спросом его просто не успели выложить», — объяснил замминистра.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина констатировал, что потребности внутреннего рынка обеспечены «за исключением очень ограниченного числа позиций», но не уточнил, какие именно.
При этом первый зампред правительства добавил, что власти России готовы ввести временный запрет на экспорт продовольственных товаров, если возникнет угроза их нехватки для жителей страны.
Со своей стороны, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Елена Дыбова сомневается, что Россия столкнется с недостатком продуктов питания из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса. «Голода точно не будет. Наши аграрии научились выращивать многие (сельскохозяйственные продукты), у нас много своих обрабатывающих производств. Конечно, не будет такого разнообразия, но мы свою страну накормим», — ответила эксперт ТАСС на вопрос о том, к каким последствиям для России приведет пандемия COVID-19.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поручил обеспечить во всех регионах страны запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца.
В условиях глобальной эпидемии коронавируса COVID-19 глава США Дональд Трамп заявил, что он не кто иной, как «президент военного времени». А федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что коронавирус стал крупнейшим вызовом со Второй мировой войны.
Археологи и помогающие им волонтеры, работающие на исторических пляжах Оркнейских островов в Шотландии, обнаружили кладбище пиктов и викингов возрастом около 1500 лет, которое обнажилось после недавних мощных штормов.
Ряд европейских театров и музеев открыл бесплатный доступ к своим архивам, чтобы люди, сидящие дома из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, не забывали о культуре. Таким образом, интернет хотя бы на 15 ближайших дней приблизится к идеалу.
Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. В настоящее время она отбывает срок в колонии по предыдущему приговору.
За последние 24 часа на Апеннинах скончались 475 человека, говорится в заявлении итальянского департамента гражданской обороны. Это абсолютный мировой рекорд с момента объявления о пандемии коронавируса на глобальном уровне.
Беспрецедентное погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане на глубину 10928 метров готовит в июне международная компания Eyos Expeditions. В этот раз на борт возьмут трех туристов. «Было больше людей на Луне, чем на дне океана», — цитирует совладельца компании Роба МакКаллума телеканал CNN.
Российская молодёжь, которую коронавирус вынуждает сидеть дома на добровольном карантине, может столкнуться с проблемами в личной жизни и начнёт отменять свадьбы. О возможном неприятном последствии эпидемии рассказала ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
Расследование уголовного дела об убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко своим научным руководителем историком Олегом Соколовым завершено. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру, сообщает Следственный комитет России.
В странах Европы начали применять жесткие меры наказания к нарушителям коронавирусного карантина. Так, в Греции с 12 марта арестовали больше сотни человек, во Францию на улицу разрешили выходить только при наличии записки, испанцы карают нарушителей штрафами на кругленькую сумму, а итальянцы тем временем привлекают заключенных к производству масок. Рассказываем подробнее.
На «Первом канале» завершается показ сериала «Магомаев». Отношение к нему неоднозначное. На днях в интервью сериал раскритиковал Анатолий Горохов, автор знаменитой песни Магомаева «Королева красоты» – из-за большого количества вранья.
Многодетная семья Овечкиных, которые были довольно известными в Советском Союзе музыкантами, в стремлении к лучшей жизни на Западе решились на вооруженный захват самолета Ту-154. Это произошло 8 марта 1988 года. Конечно, ЧП подобного масштаба, и тем более с участием популярного ансамбля, стало настоящим шоком.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.