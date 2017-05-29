Россиянам могут предложить льготы за раздельный сбор мусора

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Темой VIII Невского экологического конгресса, который раз в два года проходит в Санкт-Петербурге, стало экологическое просвещение. И по мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, если экологической культурой будет обладать каждый, в будущем это поможет предотвращать экологические катастрофы, пишет "Российская газета".
Раздельный сбор мусора предотвратит экологическую катастрофу
В России обеспечение экологической безопасности - один из ведущих государственных приоритетов, отметила Матвиенко, выступая на пленарном заседании конгресса. И хотя наша страна по сути является экологическим донором планеты - в частности, поглощает больше углекислого газа, чем производит, однако "ни одна страна не может стать экологически чистой в одиночку".
Тем не менее каждое государство должно прилагать собственные усилия для обеспечения здоровья планеты. Так, российским промышленным предприятиям во многом необходимо переоснащение, модернизация мощностей, и важную роль в этом процессе играют так называемые "зеленые облигации" и специальные экологические фонды. В ближайшем будущем результаты проделанной работы будут фиксировать в экологическом рейтинге регионов. По мнению Валентины Матвиенко, в подготовке таких исследований "назрела необходимость".
Однако залог чистоты страны и планеты - не только государственные инструменты. Важным направлением работы в этой сфере как раз является экологическое просвещение. "Не уверена, что в этом направлении необходима отдельная государственная программа, но необходимо использовать все форматы экологического просвещения, - заявила спикер Совета Федерации, отвечая на вопросы журналистов. - Людей надо просвещать, иначе и дальше будем зарастать грязью".
Обеспечение экологической безопас-ности - один из ведущих государственных приоритетов
Валентина Матвиенко также напомнила, что не так давно в России принят закон о новой концепции обращения с отходами. "Этот рынок криминальный, работать там небезопасно, и надеемся, что новый закон наведет там порядок", - отметила она.
Что касается строительства мусоросжигательных заводов, то бояться их не надо. В европейских городах такие предприятия часто располагаются в черте города, а по их внешнему виду невозможно даже догадаться, каким "грязным" делом там занимаются. Другого выхода у России просто нет: в стране десятки тысяч несанкционированных свалок, и избавление от накопленного мусора займет не одно десятилетие и гигантское количество ресурсов. Только ликвидация свалки в районе строительства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево потребовала 1,4 миллиарда рублей.
Кстати, россиянам, готовым прилагать усилия к раздельной сортировке мусора, могут предоставить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом в ходе VIII Невского экологического конгресса заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. "Мы хотим ввести персональные льготы для граждан, которые дома сортируют мусор, - заявил он. - Людям надо помогать пойти по правильному пути".
Тем временем
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила статус Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Ежегодно это звание присваивается двум кандидатам, внесшим значительный вклад в развитие Санкт-Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и на международной арене, укрепление демократии и защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. Вторым Почетным гражданином-2017 стал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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