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Россиян за неуважение к власти за год оштрафовали на 1,6 миллиона рублей
По инф. rosbalt.ru   
03 Апреля 2020 г.
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Агора обнаружила 100 дел об административных правонарушениях по ч.3-5 ст.20.1 КоАП за год с вступления в силу закона о неуважении к власти.

Россиян за неуважение к власти оштрафовали уже на 1,6 миллиона рублей

По итогам рассмотрения 51 дела граждане выплатили штрафы на общую сумму 1,6 млн рублей. Наибольшее количество дел — в Архангельской области (8 дел), Кемеровской (7 дел), а также Вологодской и Саратовской (по 6 дел).

Шестерых граждан (в Забайкальском крае, Архангельской, Вологодской и Кемеровской областях) привлекали к ответственности более одного раза в течение года. Чаще всего к ответственности привлекали пользователей «Вконтакте», в 9 — «Одноклассников», 6 — Facebook, 4 — Instagram.

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В прошлом году вступил в силу закон о наказаниях за оскорбления власти в интернете. Он ввел ответственность за распространение информации, выражающей неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ, Конституции или органам власти. Также предусматривается блокировка СМИ. За нарушение запретов предусмотрены штрафы от 30 до 300 тыс. руб., а за повторное нарушение — административный арест до 15 суток.

По инф. rosbalt.ru

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