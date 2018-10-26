Россиян обещают освободить от необходимости доказывать отсутствие долгов за ЖКХ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, освобождающий граждан от необходимости доказывать отсутствие долгов за ЖКХ, пишет "Российская газета" .

Законопроект был внесен депутатами "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". Согласно проекту, граждане больше не должны будут доказывать отсутствие долгов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Ведь именно это является одним из условий предоставления субсидий и компенсаций.

Проверять наличие задолженности теперь будет уполномоченный орган, гражданам больше не нужно предоставлять какие-либо документы, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон облегчает процедуру получения гражданами положенной по закону компенсации расходов на услуги ЖКХ, сказал он, комментируя изменения Жилищного кодекса. Прежде всего, по его словам, это касается малообеспеченных граждан и одиноких пенсионеров.

"Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из-за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах, - отметил он. - Люди вынуждены ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности".

"Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты", - сказал Володин.

Ранее Госдума поддержала аналогичные изменения в случае с получением субсидии на оплату капитального ремонта.

Законопроект на пленарном заседании в четверг должен был пройти окончательное, третье чтение. Однако проект был возвращен во второе чтение для принятия поправок.

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