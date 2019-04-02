ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Россия, XXI век: доступа к канализации не имеет каждый пятый
По инф. rosbalt.ru   
02 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

В России более 20% домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации. РБК уточняет, что чуть менее 6% населения страны вовсе не имеют туалета по месту жительства, 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы. Такая статистика предоставлена Росстатом по итогам исследования, произведенного в сентябре прошлого года в российских регионах с охватом 60 тыс. домохозяйств.

Россия, XXI век: доступа к канализации не имеет каждый пятый

У россиян, живущих в сельской местности, централизованная канализация отсутствует в 66,5% случаях. При это почти половина жителей сел пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.

В городах ситуация значительно лучше, однако и тут 9% сообщили, что не имеют доступа к канализации.

Два года назад Росстат уже проводил аналогичное исследование, и теперь отмечает улучшение ситуации с туалетами в целом. Так, в 2016 году канализация отсутствовала у 23,6% населения, 16,5% пользовались выгребными ямами, а 7,1% респондентов указали, что системы канализации не имеют.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 