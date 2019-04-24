"Россия — щедрая душа!" Сограждане не против помочь Франции с восстановлением собора в Париже

Более половины опрошенных ВЦИОМ россиян — 51% — считают, что России должна помочь Франции в восстановлении пострадавшего от пожара Собора Парижской богоматери (Нотр-Дама). Старшего поколения (более 60-ти лет) таких 63%. А что думаете вы? По идее, должны поддерживать - эта идея наиболее популярна именно у старшего поколения сограждан...

44% заявили, что помогать Франции не надо, и эта доля выше среди 25-34-летних (56%) и жителей городов-миллионников (54%).

Абсолютное большинство россиян — 92% — знают о пожаре в Соборе. 56% считают пожар несчастным случаем, об умышленном поджоге заявили 26%, причем среди респондентов 18-24 лет эта доля заметно выше — 38%.

Заметим, что ни о каких "принудительных сборах средств в пользу Франции", конечно же, речи не идет. Франция (и Европа, частью которой она является) и сами справятся - сейчас идет осмысление самого плана реконструкции. Это был просто вопрос на тему морали и солидарности с большой бедой, пусть и чужой и даже (как кажется некоторым) вражеской...

По инф. rosbalt.ru

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